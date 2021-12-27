Промоутер Джошуа — о реванше с Усиком: апрель — вполне реальная дата для этого боя
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Эдди Хирн, промоутер бывшего двукратного чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что матч-реванш с Александром Усиком состоится в апреле 2022 года.
«Очевидно, что мы должны собраться вместе и определить дату. Апрель — вполне реальная дата для этого боя.
Нам нужно сесть с менеджером Усика Алексом Красюком и начать двигаться вперёд, потому что пора начинать планировать», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Напомним, Энтони Джошуа и Александр Усик встретились в сентябре 2021 года, украинец победил и отобрал у соперника сразу три титула. По контракту Усик обязан дать реванш Джошуа, но в СМИ появлялась информация, что Энтони может позволить Усику провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.
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