Виталий Кличко поздравил киевлян с новым 2222 годом
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко во время новогоднего поздравления оговорился и пожелал украинцам хорошо встретить 2222 год.
«С хорошим настроением встречаем новый… 2220-й… 2222-й год!», — сказал Виталий Кличко в своём обращении.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Последний поединок Виталий Кличко провёл в сентябре 2012 года, победив Мануэля Чарра. Всего на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.
Виталий известен тем, что неоднократно допускал оговорки во время выступлений. Самой известной его оговоркой стала: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
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