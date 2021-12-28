Хитров: Бетербиев — единственный, кто может победить Сауля Альвареса

Известный украинский боксёр, чемпион мира 2011 года среди любителей Евгений Хитров предположил, кто способен нанести поражение абсолютному чемпиону во втором среднем весе Саулю Альваресу.

«Кто способен победить Канело? Бетербиев. Если вдруг Канело осмелеет настолько и решится подняться в полутяжёлый вес, Бетербиев — единственный, кто сможет его победить», — сказал Хитров в интервью, размещённом на канале «Студия бокса Виктора Ялымова».

Напомним, ожидается, что в 2022 году Сауль Альварес впервые попробует силы в первом тяжёлом весе. Его соперником может стать Илунга Макабу. Но для этого последнему в январе необходимо победить Табисо Мчуну. В 2021 году Альварес провёл три поединка и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.