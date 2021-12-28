Чемпионка мира по боксу Кэти Тэйлор хочет подраться с Крис Сайборг в 2022 году

Ирландская девушка-боксёр Кэти Тэйлор заявила о готовности провести бой с чемпионкой Bellator в полулёгком весе Крис Сайборг, а также с Холли Холм, включённой недавно в Международный зал славы бокса.
«Я знаю, что эти бои частенько упоминаются в СМИ. Но не думаю, что мы когда-либо серьёзно говорили об этом. Очевидно, что их имена всплывали в течение последних нескольких лет, и всё ещё существует огромная вероятность того, что это может произойти. Если это те бои, которые люди хотят увидеть, я с удовольствием приму в них участие уже в ближайшее время», — приводит слова Тэйлор BoxingScene.
На счету Крис Сайборг 24 боя, в которых она одержала 22 победы. Стоит отметить, что 29 декабря 2017 года бразильянка провела успешную защиту титула UFC как раз против Холли Холм в рамках шоу UFC 219.
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