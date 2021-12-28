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«Он был в сумасшедшей яме». Украинский боксёр объяснил, почему Ковалёв проиграл Альваресу

«Он был в сумасшедшей яме». Украинский боксёр объяснил, почему Ковалёв проиграл Альваресу
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Известный украинский боксёр, чемпион мира 2011 года среди любителей Евгений Хитров высказался о поединке Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. По словам Хитрова, команда мексиканца чётко подгадала сроки проведения поединка и предложила Ковалёву такие деньги, от которых он не мог отказаться, даже невзирая на плохую форму.

«Этот бой был чётко спланирован. Ковалёв был в сумасшедшей яме. Думаю, Ковалёв мог бы победить Альвареса, но они его купили просто. Они предложили столько денег, просто купили. Он не был в форме, но сумму, которую предложили… Любой другой боксёр тоже бы согласился», — сказал Хитров в интервью, размещённом на канале «Студия бокса Виктора Ялымова».

Напомним, Ковалёв и Альварес встретились в ноябре 2019 года. Мексиканец победил досрочно.

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