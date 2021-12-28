Хабиб — Махачеву: мы ещё посмотрим на этих топов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», который посвятил своему другу, 30-летнему российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву.



«2022 год, мы ещё посмотрим на этих топов», — написал Хабиб.

Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

Следующий поединок Ислам проведёт с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушем. Бой пройдёт в ночь на 27 февраля мск на турнире UFC Fight Night.