Хабиб — Махачеву: мы ещё посмотрим на этих топов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», который посвятил своему другу, 30-летнему российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву.
«2022 год, мы ещё посмотрим на этих топов», — написал Хабиб.
Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
Следующий поединок Ислам проведёт с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушем. Бой пройдёт в ночь на 27 февраля мск на турнире UFC Fight Night.
- 28 декабря 2021
-
20:32
-
20:23
-
19:21
-
19:08
-
18:48
-
18:05
-
17:14
-
15:47
-
14:21
-
13:43
-
12:26
-
11:49
-
11:43
-
10:42
-
09:40
-
09:05
-
08:51
-
08:44
-
07:10
-
02:56
-
02:46
-
02:35
-
02:23
-
02:02
-
00:47
-
00:03
- 27 декабря 2021
-
22:46
-
21:49
-
20:40
-
19:39
-
18:43
-
17:23
-
16:33
-
15:47
-
14:47