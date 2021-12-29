Президент UFC рассказал, в каком случае Хабиб Нурмагомедов стал бы величайшим бойцом

Президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что экс-чемпион его промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов мог бы стать величайшим бойцом, если бы завершил карьеру несколько позже.
«Я думаю, что Хабиба, пожалуй, можно было бы назвать величайшим, если бы он задержался с нами подольше. Кончина его отца была прискорбной. Думаю, он просто дошёл до такого момента в своей жизни, когда другого не оставалось. Когда денег становится так много, всё меняется. Бойцовский бизнес крайне непрост, чтобы вставать и пахать каждый день, когда у тебя есть такие деньги», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на его интервью для канала THE FIGHT with Teddy Atlas в YouTube.
Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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