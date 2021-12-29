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Дана Уайт жёстко раскритиковал де ла Хойю за слова о бойцовской лиге Хабиба

Дана Уайт жёстко раскритиковал де ла Хойю за слова о бойцовской лиге Хабиба
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Президент UFC Дана Уайт резко ответил Оскару де ла Хойе, который сказал Хабибу Нурмагомедову, что быть промоутером легко.

«Хабиб только что основал свой собственный промоушен, и я сказал, что у него нет об этом ни малейшего представления, но он всё поймет со временем. А затем появляется Де Ла Хойя и говорит: «Хабиб, это легко».

Я такой: «Да, это легко, ведь ты ничего не делаешь. Ты проиграл, чёрт возьми, все свои бои и буквально ничего не делаешь». Конечно же, это легко, когда ты бездельник», — приводит слова Уайта Sportskeeda.

Ранее Дана Уайт ответил на обвинения Джейка Пола, который заявлял, что глава UFC употребляет наркотики.

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