Промоутер Хирн заявил о намерении провести бои Уайлдер — Чисора и Камбосос — Хэйни

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, какие бои он хотел бы организовать в 2022 году.
Он заявил о намерении провести бой между Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой, а также между Джорджем Камбососом и Дэвином Хэйни.
«В боксе есть только один бой для Девина Хэйни, и в боксе есть только один бой для Джорджа Камбососа. Это большой неоспоримый спор. Кто является абсолютным чемпионом? Я отвечу на этот вопрос как Дед Мороз. Хо-хо-хо, Джордж Камбосос точно не является бесспорным чемпионом в лёгком весе, потому что Девин Хэйни — чемпион WBC в лёгком весе.
Каким бы великим ни был Джордж Камбосос, он не может сказать, что является бесспорным чемпионом, пока не бросит вызов и не победит Девина Хэйни. У него есть шанс сделать это в Австралии и создать исторический момент после его впечатляющей победы над Теофимо Лопесом 27 ноября.
Итак, давайте принесём подарки людям. Джордж Камбосос против Девина Хэйни в апреле, мае 2022 года, где угодно в Австралии. Я готов это устроить», — приводит слова Хирна boxingnews24.
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