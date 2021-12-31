Бой Спэнна с Куцелабой на турнире UFC назначен на 26 февраля

Бой американца Райана Спэнна (30 лет) с молдавским бойцом смешанных единоборств Ионом Куцелабой (27) назначен на 26 февраля в рамках турнира UFC.



«Два тяжеловеса полутяжёлого веса столкнутся в начале 2022 года», — сообщил MMA Fighting.



Спэнн будет стремиться к восстановлению своих позиций после неудачной кампании 2021 года, которая началась с победного нокаута латвийскому бойцу Мише Циркунову в первом раунде, а закончилась поражением от Энтони Смита.



Куцелаба будет стремиться продлить свой успех. Победа над Девином Кларком 19 сентября 2021 года стала первой после серии из двух поражений подряд против Магомеда Анкалаева, а затем ничьей в бою с Дастином Якоби. Всего на его счету пять поражений и шесть побед в UFC.



Ожидается, что событие UFC 26 февраля возглавит поединок в лёгком весе между Бенеилом Дариушем и Исламом Махачевым.



Промоушен ещё не объявил официально место проведения мероприятия, однако ожидается, что оно пройдёт на UFC APEX в Лас-Вегасе (США).

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