Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Куцелаба показал физическую форму, осведомившись, не стоит ли ему перейти в средний вес

Куцелаба показал физическую форму, осведомившись, не стоит ли ему перейти в средний вес
Комментарии

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба, выступающий в полутяжёлой весовой категории, разместил новый пост в своём «инстаграме», где поинтересовался у подписчиков, не стоит ли ему перейти в другой «вес».

«Может, в средний вес? Что скажете?» — написал Куцелаба.

Фото можно посмотреть на странице Иона Куцелабы в «Инстаграме».

На счету Куцелабы 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед, шесть раз потерпел поражение, один бой завершился вничью и один не был засчитан.

В последнем поединке 27-летний спортсмен победил единогласным решением судей представителя США Девина Кларка. Для Куцелабы эта победа стала первой после серии из двух поражений и одной ничьей. Всего на его счету пять поражений и шесть побед в UFC.

Новость по теме
«За одну ночь понял больше, чем за последние 4 года». Нганну вспомнил поражение от Миочича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021