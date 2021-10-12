Куцелаба показал физическую форму, осведомившись, не стоит ли ему перейти в средний вес
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Молдавский боец UFC Ион Куцелаба, выступающий в полутяжёлой весовой категории, разместил новый пост в своём «инстаграме», где поинтересовался у подписчиков, не стоит ли ему перейти в другой «вес».
«Может, в средний вес? Что скажете?» — написал Куцелаба.
Фото можно посмотреть на странице Иона Куцелабы в «Инстаграме».
На счету Куцелабы 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед, шесть раз потерпел поражение, один бой завершился вничью и один не был засчитан.
В последнем поединке 27-летний спортсмен победил единогласным решением судей представителя США Девина Кларка. Для Куцелабы эта победа стала первой после серии из двух поражений и одной ничьей. Всего на его счету пять поражений и шесть побед в UFC.
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