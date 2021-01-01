Джейк Пол собрался купить Mayweather Promotions

Американский блогер и боксёр Джейк Пол рассказал о своих главных целях на 2022 год.



«Некоторые спрашивают о моих целях на 2022 год. Вот они:



1. Купить Mayweather Promotions и спасти их от банкротства.

2. Нанять стилиста для Флойда Мэйвезера.

3. Сделайте селфи с Опрой (Уинфри).

4. Посетить мануального терапевта и восстановить здоровье после занятий боксом», — написал Пол в своём «твиттере».



Напомним, досрочная победа блогера и боксёра Джейка Пола над экс-бойцом UFC Тайроном Вудли в декабре 2021 года была признана нокаутом года по версии ESPN.



Этот бой завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.



В первом поединке, состоявшемся в конце августа 2021 года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.