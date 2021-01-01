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Джейк Пол собрался купить Mayweather Promotions

Джейк Пол собрался купить Mayweather Promotions
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Американский блогер и боксёр Джейк Пол рассказал о своих главных целях на 2022 год.

«Некоторые спрашивают о моих целях на 2022 год. Вот они:

1. Купить Mayweather Promotions и спасти их от банкротства.
2. Нанять стилиста для Флойда Мэйвезера.
3. Сделайте селфи с Опрой (Уинфри).
4. Посетить мануального терапевта и восстановить здоровье после занятий боксом», — написал Пол в своём «твиттере».

Напомним, досрочная победа блогера и боксёра Джейка Пола над экс-бойцом UFC Тайроном Вудли в декабре 2021 года была признана нокаутом года по версии ESPN.

Этот бой завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.

В первом поединке, состоявшемся в конце августа 2021 года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

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