Хабиб остроумно унизил Фергюсона в ответ на его жёсткое оскорбление
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на грубые слова бывшего временного чемпиона промоушена, американца Тони Фергюсона в свой адрес.
«Он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» — говорил, помимо прочего, о Хабибе Фергюсон ранее.
«8 июня, 2019», — написал Хабиб в «Твиттере», тем самым напомнив Фергюсону дату его последней победы в UFC.
Именно 8 июня 2019 года Тони в последний раз праздновал победу в американском промоушене. Тогда он одолел соотечественника Дональда Серроне. После того успеха Фергюсон терпел поражения в UFC на протяжении трёх поединков. Сначала он проиграл Джастину Гэтжи, затем Чарльзу Оливейре, а в последний раз уступил Бенеилу Дариушу.
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