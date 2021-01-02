Хабиб остроумно унизил Фергюсона в ответ на его жёсткое оскорбление

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на грубые слова бывшего временного чемпиона промоушена, американца Тони Фергюсона в свой адрес.



«Он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» — говорил, помимо прочего, о Хабибе Фергюсон ранее.



«8 июня, 2019», — написал Хабиб в «Твиттере», тем самым напомнив Фергюсону дату его последней победы в UFC.



Именно 8 июня 2019 года Тони в последний раз праздновал победу в американском промоушене. Тогда он одолел соотечественника Дональда Серроне. После того успеха Фергюсон терпел поражения в UFC на протяжении трёх поединков. Сначала он проиграл Джастину Гэтжи, затем Чарльзу Оливейре, а в последний раз уступил Бенеилу Дариушу.