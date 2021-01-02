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Хабиб остроумно унизил Фергюсона в ответ на его жёсткое оскорбление

Хабиб остроумно унизил Фергюсона в ответ на его жёсткое оскорбление
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на грубые слова бывшего временного чемпиона промоушена, американца Тони Фергюсона в свой адрес.

«Он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» — говорил, помимо прочего, о Хабибе Фергюсон ранее.

«8 июня, 2019», — написал Хабиб в «Твиттере», тем самым напомнив Фергюсону дату его последней победы в UFC.

Именно 8 июня 2019 года Тони в последний раз праздновал победу в американском промоушене. Тогда он одолел соотечественника Дональда Серроне. После того успеха Фергюсон терпел поражения в UFC на протяжении трёх поединков. Сначала он проиграл Джастину Гэтжи, затем Чарльзу Оливейре, а в последний раз уступил Бенеилу Дариушу.

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