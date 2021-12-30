Крайности Хабиба. От игнора Чимаева до шутки про случай с избитым парнем

«Чемпионат» продолжает подводить итоги уходящего года. Очевидно, что стороной нельзя было обойти и самого популярного в стране российского спортсмена из мира единоборств Хабиба Нурмагомедова. Экс-чемпион UFC, невзирая на завершение карьеры, продолжает приковывать внимание миллионов людей. Орёл успевает везде. В 2021 году он выступил и в роли тренера, и в роли промоутера, и даже в качестве автора ряда скандалов. В целом минувшие 12 месяцев получились для Хабиба противоречивыми, его бросало из крайности в крайность. Где-то он проявил мудрость и терпение, порою же был на удивление недипломатичен. Рассказываем о неудачах и успехах Орла.

Официальный уход из UFC

Начнём с того, что в 2021 году состоялся окончательный уход Хабиба из UFC. Если быть точнее, то Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, сразу же после победы над Джастином Гэтжи. Но президент лиги Дана Уайт долго и упорно убеждал россиянина вернуться в октагон. Глава промоушена назначал Орлу встречу за встречей. Многое должно было решиться на первом номерном турнире года, когда в одном карде выступили Конор Макгрегор, Дастин Порье, Майкл Чендлер и Дэн Хукер. Нурмагомедов оставлял маленькое окно возможностей для возвращения, утверждая, что подумает об этом, если будет впечатлён кем-то из этого квартета. Но сделать это никому не удалось. В итоге Хабиб скоро был официально лишён титула чемпиона в лёгком весе, а президент промоушена Дана Уайт признал, что один из лучших спортсменов в истории организации больше никогда не вернётся.

Мудрость и терпение по отношению к Чимаеву

В мае в русскоязычном сегменте ММА разразился большой скандал, который мог привести к непредсказуемым последствиям. Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл достаточно интересный прямой эфир с восходящей звездой UFC Хамзатом Чимаевым. Последний в ходе той беседы заявил, что «если будет нужно, он порвёт и Хабиба».

Это, естественно, вызвало огромный ажиотаж. На выпад Борза отреагировало семейство Нурмагомедовых. В открытый спор с Хамзатом вступил Абубакар Нурмагомедов. Своё мнение высказали Умар и Усман. Проблема росла стремительно, словно снежный ком. Но в этом случае мудрость и терпение проявил сам Хабиб. Он не стал реагировать на дерзкие слова молодого бойца, а сам конфликт был разрешён вне публичной плоскости. Интересно, что после того случая Чимаев на долгое время снизил активность в «Инстаграме». Хабиб же показал выдержку и по-настоящему взрослое поведение, что нельзя не отметить.

Хабиб обидел десятки тысяч афганцев

В августе Нурмагомедов нарвался на совершенно неожиданный и необязательный скандал. Частенько осторожный в высказываниях Нурмагомедов оказался недипломатичен. Когда его попросили прокомментировать ситуацию в Афганистане, который во время вывода из страны армии США поглотил хаос, Хабиб ответил резко и отметил, что «не имеет никакого отношения к этой стране». Уже через несколько часов страница Нурмагомедова в социальной сети «Инстаграм» была наводнена возмущёнными афганцами. Тысячи комментариев выражали примерно одну точку зрения – Хабиб разочаровал и потерял поддержку целого народа. Кто-то даже писал, что Нурмагомедов отвернул от себя миллионы человек.

В итоге Хабибу пришлось приносить извинения и объясняться за то высказывание.

«Реакция была на то, что я не хотел комментировать политику. Реакцию я получил бурную от болельщиков из Афганистана. Пересмотрел ответ, там было неправильно сказано, что меня не касается, что там за тысячу километров. У меня с их народом очень тесные отношения. Под Сан-Хосе живут очень много афганцев, у меня там есть друзья из разных сфер.

Они неправильно меня поняли. Я не хотел комментировать политическую обстановку. Хотел бы принести извинения, надеюсь, они меня простят. Когда я говорил, у меня было другое в голове. Повторюсь, я просто не хотел трогать политику. Афганистан много видел на своём веку. За этот народ больно, переживаю. Хочу пожелать им всего самого наилучшего», — сказал Хабиб.

Неудачная шутка о Коноре и избиении в метро

Уже в октябре случился ещё один скандал. И опять-таки произошёл он на ровном месте. Тогда Нурмагомедов весьма странно отреагировал на инцидент с избиением в московском метро Романа Ковалёва, который заступался за девушку. Напомним, что на Ковалёва напали три выходца из Дагестана. Хабиб, будучи лидером общественного мнения северокавказской республики, не стал публично осуждать правонарушителей. Вместо этого он обратил всё в шутку.

Нурмагомедов опубликовал в «сториз» в «Инстаграме» коллаж с Макгрегором и подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

Дело в том, что Александр Бастрыкин после скандала в метро вручил пострадавшему Ковалёву медаль «За доблесть и отвагу», так что посыл Нурмагомедова был ясен. Вопрос лишь в том, к чему он был сделан? Ситуация с Ковалёвым получилась явно не из весёлых. В целом всё выглядело как-то глуповато. Нурмагомедов на первых порах ничего не комментировал, но после нарушил молчание и объяснил свой поступок.

«Какой-то персонаж кидает таксиста — везде пишут дагестанец. Кто-то кого-то бьёт — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства — у этих дагестанцев, нас же 3,5 миллиона — если не 4. Думаю, неправильно — когда один человек творит неправильное действие — писать во всех СМИ дагестанцы, дагестанцы. Вот эти люди, которые плохо поступают — их человек 15-20, ну 30, ну округлим до 100. Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона. Есть интеллигенция, есть учёные, спортсмены, врачи. Есть люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, но и всю Россию. Однако как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все СМИ, в том числе вы, закидывают, что дагестанец поступил так и так.



Например, как наградили… Как его зовут? Ковалёв же его зовут? Да, Роман Ковалёв. Во всех СМИ писали, что избитого тремя дагестанцами человека наградили. Зачем? Ни один человек из СМИ даже не знает имена и фамилии этих троих больных людей. Почему все пишут дагестанец? Я тоже дагестанец. Я с этим не согласен. Зачем во множественном числе писать?» — возмущался Хабиб.

В целом логика Нурмагомедова ясна, в чём-то её даже можно понять, ведь, по сути, такие заголовки в СМИ и политика двойных стандартов в печати не редкость. Но всё-таки повод и время для того, чтобы высказаться, были выбраны неудачно. Очевидно, что подход СМИ к подобным вопросам раздражал Хабиба не один день и всё это имело накопительный эффект. Так почему заявить о своём видении проблемы нельзя было раньше, или хотя бы попросту не увязывать это с ситуацией в метрополитене. В общем-то, ситуация получилась неоднозначной и совершенно точно дала глоток свежего воздуха тем, кто любит критиковать экс-чемпиона UFC.

Нурмагомедов и его тренерский успех

Но что мы всё о плохом да о плохом? Нурмагомедов провёл блестящий год на тренерском поприще. Сам он упорно отказывается от этого статуса и говорит, что просто помогает своим ребятам готовиться к боям. Но Хабиб всегда в углу своих близких и всегда даёт советы. А уж его рекомендация Исламу Махачеву в схватке с Дэном Хукером и вовсе оказалась решающей.

Всего за год в UFC он как тренер оформил семь побед в семи схватках. Три победы на счету Ислама Махачева, по одной — в активе Тагира Уланбекова, Зубайры Тухугова, Абубакара Нурмагомедова и Умара Нурмагомедова.

В Bellator добыто пять побед в пяти боях. Три из них на счету Усмана Нурмагомедова, по одной в актив записали Гаджи Рабаданов и Ислам Мамедов.

В общем-то, статистика впечатляет. Ещё больше впечатляет то, что первые чемпионы Хабиба в UFC и Bellator могут появиться уже в 2022 году. Во всяком случае Ислам Махачев близок к титулу в лиге Даны Уайта, а Усман Нурмагомедов уже третий в рейтинге лёгкого веса Bellator.

Нурмагомедов и его промоушен прорвались на американский рынок

Ещё один успех Хабиба заключается в очень неплохом выстраивании работы промоушена Eagle FC. Лига Хабиба поначалу многими не воспринималась как что-то серьёзное, многие относились к ней со скепсисом. Но от шоу к шоу популярность организации росла. В октябре под её баннером подрался Александр Шлеменко. А в декабре Хабиб заявил, что лига в 2022 году дебютирует в США. За сказанными словами последовало и дело.

Нурмагомедов не так давно провёл пресс-конференцию в Штатах. Там он представил недавно возведённый спортивный комплекс и официально подтвердил несколько громких подписаний. В ростер лиги попали экс-претенденты на титул UFC Кевин Ли, Диего Санчес и Рэй Борг, ради выступлений в новой организации возобновил карьеру экс-чемпион UFC Рашад Эванс. А в главном бою первого американского турнира лиги выступит Сергей Харитонов. В общем-то, по именам всё неплохо. Кроме того, в промоушене есть несколько своих фишек, в том числе оплата криптовалютами. Хабиб в построении лиги опережает своё время, и, похоже, очень скоро Eagle FC станет популярным и в Северной Америке.

Подытоживая, можно сказать, что год для Хабиба получился крайне противоречивым, если не сказать странным. Игнорирование Чимаева и его выпадов заслуживает высокой оценки, но шутка в ситуации с избитым парнем вызывала вопросы, да и в целом уж слишком много скандалов возникло на ровном месте. Тем не менее позитива было больше, так что 2021 год Нурмагомедов может занести себе в актив.