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Дос Аньос предложил Фергюсону провести бой-реванш

Дос Аньос предложил Фергюсону провести бой-реванш
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37-летний бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос выступил с предложением для бывшего временного чемпиона UFC, американца Тони Фергюсона, провести очный бой.

«Тони, есть планы на 19 февраля? Я дал UFC зелёный свет», — написал дос Аньос на своей официальной странице в «Твиттере».

Дос Аньос и Фергюсон уже однажды встречались. Их бой проходил в ноябре 2016 года и завершился победой американского спортсмена.

В последний раз Фергюсон побеждал в 2019 году, когда одолел соотечественника Дональда Серроне. После этого Тони потерпел сразу три поражения.

Что касается дос Аньоса, то он в последний раз сражался в ноябре 2020 года, победив представителя США Пола Фелдера раздельным решением судей.

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