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Хамзат Чимаев — о Рамзане Кадырове: мой большой брат

Хамзат Чимаев — о Рамзане Кадырове: мой большой брат
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Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новую «сториз» в своём «инстаграме», которую посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Мой большой брат», — написал Чимаев.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «инстаграме», в котором намекнул на поединок с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом. Ранее экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, американец Генри Сехудо выразил мнение, что только Камару сможет одолеть Чимаева, подчеркнув, что больше ни у кого шансов справиться с Хамзатом нет.

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