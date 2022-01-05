Россиянин Корешков сразится с соотечественником Берхамовым в соглавном бою Bellator 274

Бывший чемпион в полусреднем весе Андрей Корешков (24-4) сразится с Мухамедом Берхамовым (15-1) в соглавном поединке турнира Bellator 274, который пройдёт 19 февраля на арене «Мохеган Сан» в Анкасвилле (США, штат Коннектикут). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Также для Bellator 274 ранее анонсирован главный поединок в полусреднем весе между Нейманом Грейси и Логаном Сторли, а также пара других боёв с участием Веты Артеаги против Кери Тейлор-Мелендес в наилегчайшем весе и Саид Соума против Дэвион Франклин в тяжёлом весе.

Напомним, в последнем бою Корешков одержал третью победу подряд над Сабахом Хомаси единогласным решением судей в августе. Этот бой ознаменовал возвращение Корешкова в Bellator после одного боя с AMC Fight Nights в феврале прошлого года, где он победил Адриано Родригеса в первом раунде.

Основной кард Bellator 274.

Нейман Грейси – Логан Сторли

Андрей Корешков – Мухамед Беркамов

Вета Артеага – Кери Тейлор-Мелендес

Саид Совма – Дэвион Франклин

Предварительный кард.

Георгий Караханян – Адам Пикколотти

Мандель Налло – Ник Браун

Джейлон Бейтс – Крис Дисонелл

Кори Сэмюэлс – Джастин Монтальво

Исайя Хокит – Альберт Биркхеда