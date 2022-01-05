Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Корешков сразится с соотечественником Берхамовым в соглавном бою Bellator 274

Россиянин Корешков сразится с соотечественником Берхамовым в соглавном бою Bellator 274
Комментарии

Бывший чемпион в полусреднем весе Андрей Корешков (24-4) сразится с Мухамедом Берхамовым (15-1) в соглавном поединке турнира Bellator 274, который пройдёт 19 февраля на арене «Мохеган Сан» в Анкасвилле (США, штат Коннектикут). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Также для Bellator 274 ранее анонсирован главный поединок в полусреднем весе между Нейманом Грейси и Логаном Сторли, а также пара других боёв с участием Веты Артеаги против Кери Тейлор-Мелендес в наилегчайшем весе и Саид Соума против Дэвион Франклин в тяжёлом весе.

Напомним, в последнем бою Корешков одержал третью победу подряд над Сабахом Хомаси единогласным решением судей в августе. Этот бой ознаменовал возвращение Корешкова в Bellator после одного боя с AMC Fight Nights в феврале прошлого года, где он победил Адриано Родригеса в первом раунде.

Основной кард Bellator 274.

Нейман Грейси – Логан Сторли
Андрей Корешков – Мухамед Беркамов
Вета Артеага – Кери Тейлор-Мелендес
Саид Совма – Дэвион Франклин

Предварительный кард.

Георгий Караханян – Адам Пикколотти
Мандель Налло – Ник Браун
Джейлон Бейтс – Крис Дисонелл
Кори Сэмюэлс – Джастин Монтальво
Исайя Хокит – Альберт Биркхеда

Новость по теме
Шлеменко признался, что отговорил Корешкова от службы в полиции
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022