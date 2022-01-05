Россиянин Корешков сразится с соотечественником Берхамовым в соглавном бою Bellator 274

Бывший чемпион в полусреднем весе Андрей Корешков (24-4) сразится с Мухамедом Берхамовым (15-1) в соглавном поединке турнира Bellator 274, который пройдёт 19 февраля на арене «Мохеган Сан» в Анкасвилле (США, штат Коннектикут). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на пресс-службу промоушена.
Также для Bellator 274 ранее анонсирован главный поединок в полусреднем весе между Нейманом Грейси и Логаном Сторли, а также пара других боёв с участием Веты Артеаги против Кери Тейлор-Мелендес в наилегчайшем весе и Саид Соума против Дэвион Франклин в тяжёлом весе.
Напомним, в последнем бою Корешков одержал третью победу подряд над Сабахом Хомаси единогласным решением судей в августе. Этот бой ознаменовал возвращение Корешкова в Bellator после одного боя с AMC Fight Nights в феврале прошлого года, где он победил Адриано Родригеса в первом раунде.
Основной кард Bellator 274.
Нейман Грейси – Логан Сторли
Андрей Корешков – Мухамед Беркамов
Вета Артеага – Кери Тейлор-Мелендес
Саид Совма – Дэвион Франклин
Предварительный кард.
Георгий Караханян – Адам Пикколотти
Мандель Налло – Ник Браун
Джейлон Бейтс – Крис Дисонелл
Кори Сэмюэлс – Джастин Монтальво
Исайя Хокит – Альберт Биркхеда
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