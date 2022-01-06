Стала известна дата и место второго боя Петра Яна и Альджэмейна Стерлинга

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт реванш с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 272, сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере».

Турнир пройдёт в Лас-Вегасе 5 марта. Ян и Стерлинг будут бороться за чемпионский пояс, которым сейчас владеет американец.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.