Пётр Ян и Ислам Махачев — лучшие в UFC за 2021 год. Выбор читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» и UFC сделали подборку главных героев 2021 года. Лучших из лучших выбирали читатели в специальном разделе, настало время познакомиться с победителями.

Пётр Ян — боец года

За россиянина проголосовал 61% участников нашего опроса. При этом нельзя сказать, что для Яна 2021 год сложился действительно успешно. Получились настоящие американские горки, в которых было всё. Начинал 2021 год россиянин в статусе чемпиона UFC. В марте ему предстояла первая защита титула. В октагон с ним вышел Алджэмейн Стерлинг. К экватору поединка сибиряк уверенно разбивал американца, который, невзирая на все обещания, так и не сумел удивить базового боксёра Петра своей борьбой. Уже в четвёртом раунде Стерлинг перешёл в режим выживания, но дальше Ян допустил роковую ошибку, нанеся запрещённый правилами удар. Стерлинг без зазрения совести воспользовался представившейся возможностью и, сославшись на травму, отказался от продолжения схватки. В итоге судьи дисквалифицировали Петра за запрещённый удар, а титул достался Стерлингу.



Сага с реваншем получилась длинной и запутанной. Когда до боя оставалось совсем немного времени, Стерлинг объявил, что ему нужно ещё время на восстановление после операции на шее.



Всё шло к тому, что год сложится для Яна совсем неудачно и получится скомканным. Но в UFC быстро сумели зайти замену для Стерлинга. Октагон с Петром разделил Кори Сэндхаген, а на кону схватки стоял пояс временного чемпиона лиги. Бой получился действительно эпическим, а Пётр одержал победу единогласным решением судей.



Де-факто Ян в 2021 году разбил двух лучших бойцов своего дивизиона. Наверное, это достойный повод, чтобы получить признание от преданных поклонников.

Валентина Шевченко — женщина-боец года

60% участников опроса выбрали лучшей женщиной-бойцом 2021 года Валентину Шевченко. Пуля продолжает безраздельно властвовать в наилегчайшем весе. Уроженка Киргизии снова показала класс и одновременно пропасть между ней и её соперницами. В этом году Валентина провела два боя против Джессики Андраде и Лорен Мёрфи, которых она разбила локтями в граунд-энд-паунде. Но перед этим она явно доминировала в обоих случаях. С Андраде Шевченко вела бой только в партере, где Валентина последовательно разбирала свою соперницу. С Мёрфи Пуля немного больше попотела, поочередно разбивая американку то в стойке, то в партере. В итоге Шевченко измотала Лорен к четвёртому раунду и потрясла её. Остальное — дело техники и мастерства, которого у Валентины в избытке.

Этот год показал её неустанный профессионализм и умение сосредотачиваться на целях, не расслабляясь ни на секунду. Она продолжает зачищать дивизион как ни в чём не бывало. Хотя все понимают, что равных Пуле на горизонте просто нет. Неудивительно, что после сенсационного поражения Аманды Нуньес от Джулианны Пеньи звание лучшего бойца в женском дивизионе вне зависимости от весовых категорий ушло именно к Валентине Шевченко.

Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер — бой года

47% проголосовали за бой Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера в номинации «лучший поединок года».



Гэтжи и Чендлер показали, за что можно любить единоборства. Они выдали настоящие качели, полные драмы. И это тот самый случай, когда не только зрители, но и бойцы получили удовольствие от экшена в октагоне. Оттого хочется увидеть реванш, желательно пятираундовый, чтобы подольше смаковать сие зрелище.

Они начали бой без раскачки. В первом раунде были неоднократные взаимные потрясения, однако бойцы не только стояли на ногах, но ещё и продолжали рубиться, не избегая ударов в ответ.



Во втором раунде Чендлера отправили в тяжёлый нокдаун разящим правым апперкотом. Но Майкл поднялся после него и остался верен себе и публике, продолжив рубиться в стойке.



А вот зазывания Чендлера за очередной добавкой ударов в третьем раунде после ранее пропущенных – ещё одна вечная классика единоборств. Он шёл вперёд с опущенными руками. Самое интересное, что пушечные удары от Гэтжи не останавливали Майкла, а раззадоривали. Но именно желание Чендлера вести открытый бой сыграло с ним злую шутку, так как Майк Бельтран в конечном итоге поднял руку Гэтжи, который вёл себя более хладнокровно, сдержанно и прагматично.

Ислам Махачев — победитель в номинации «Сабмишен года»

В 2021 году Махачев окончательно утвердился в качестве «наследника Хабиба». Дагестанский боец продолжил штамповать победы, записав в свой актив ещё три виктории. Конечно, после такого его нужно рассматривать в качестве одного из главных претендентов на титул.

Главным успехом Махачева в 2021 году стала победа над новозеландцем Дэном Хукером. Перед боем представитель страны киви всячески давал понять, что его колоссальный опыт в ММА поможет справиться с великолепной борьбой соперника. Но на деле всё завершилось полным деклассированием новозеландца, который не смог продержаться и одного раунда!



Уже на первой минуте Махачев повалил своего оппонента в партер, проведя тейкдаун с необычайной лёгкостью. На канвасе россиянин неторопливо искал брешь в обороне Хукера и вскоре сумел зацепиться за его руку. Ислам тут же начал её выкручивать, используя дзюдоистский узел плеча, более известный как кимура. Новозеландец какое-то время терпел, пока Махачев, внимательно слушавший советы находящегося рядом с октагоном Хабиба Нурмагомедова, не закинул ногу через голову соперника. Нажим на руку Дэна усилился, и тот сразу закричал – судья остановил схватку на отметке 2:25.



За великолепный сабмишен Махачева проголосовали 55% участников опроса.

Прорыв года — Арман Царукян

Арман Царукян в упорной борьбе победил в номинации «прорыв года». За него проголосовали 35% респондентов. Соперники у армяно-российского бойца были более чем достойные: немного ему уступил Рафаэль Физиев, да и Мовсар Евлоев вполне мог одержать победу.

Царукян уже давно говорил о титульных амбициях. И в 2021 году он сумел приблизиться к заветной цели. Год Арман начал с убедительнейшей победы над Дави Рамосом: бразилец не имел ни единого шанса, настолько доминирующе выглядел его российский оппонент. Важно, что Арман в очередной раз доказал — помимо борьбы, у него всё в полном порядке и с ударной техникой.



Следующий поединок Царукян и вовсе выиграл нокаутом, чего ранее в промоушене ему сделать не удавалось. Христос Ягос продержался только две минуты, после чего был отправлен на канвас мощнейшими ударами. Похоже, что к Царукяну стоит присмотреться более близко.

Апсет года. Джулианна Пенья — Аманда Нуньес

Этот бой многие смело относят к главным апсетам в истории UFC. Малоизвестная уроженка Венесуэлы сенсационно победила железную Аманду Нуньес, которая доминирует в женских боях в UFC с 2015 года.



Да, Пенья перед поединком одержала две победы подряд, только вот в пяти боях у неё было два поражения. Вообще, Джулианна получила шанс на титул лишь потому, что Нуньес в своём дивизионе победила уже практически всех. Статистика Аманды на фоне Джулианны была просто «с другой планеты». Бразильянка не проигрывала с 2015 года, а её победная серия включала в себя 12 боёв (7 досрочных побед).



Ставки на победу Пеньи принимались из расчёта 1 к 10. То есть при ставке в 100 рублей можно было выиграть 1000.

Начало боя не предвещало неожиданной развязки. Нуньес уже в первом раунде сбила соперницу с ног, после чего попыталась закончить дело в партере. Удушающий провести не удалось, но первые пять минут прошли с явным преимуществом Аманды.



Наверное, сама Нуньес ожидала, что после такого соперница будет стараться как можно дольше продержаться в октагоне. Но вместо этого Пенья сразу с началом второй пятиминутки бросилась на чемпионку. Последовала серия мощнейших ударов, после которой Нуньес поплыла, скоро Джулианна затянула соперницу в борьбу и оформила победу удушающим приёмом. Просто вау! 43% участников опроса проголосовали за этот бой в номинации «апсет года».

Нокаут года. Камару Усман — Хорхе Масвидаль

В 2021 году было много ярчайших нокаутов, но читатели «Чемпионата» выбрали бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля, за него проголосовали 46%. Нигериец в 2021 году пошёл по второму кругу по соперникам в дивизионе. В апреле он решил дать реванш Хорхе Масвидалю, который после первого поражения неоднократно говорил о своих титульных амбициях.

Кто-то ожидал, что претендент удивит, но в целом большинство понимало, что Усман — явный фаворит схватки. Доминирующий чемпион уверенно забрал стартовую пятиминутку, перебивая соперника в стойке и, конечно, переигрывая его в борьбе. Во втором раунде Масвидаль всячески пытался показать, что не падает духом. Хорхе улыбался сопернику в лицо, но на Усмана такая деланая наглость оппонента не влияла. Напротив, вероятно, она его раззадорила. После очередного такого эпизода Усман выбросил ложный джеб слева, а потом от души пробил справа, вложив в удар вес всего тела. Масвидаль свалился в глубокий нокаут. Получился эффектный нокаут в стиле американских боевиков. А Хорхе, похоже, окончательно расстался с чемпионскими амбициями. По крайней мере, до тех пор, пока в UFC продолжает выступать Усман.