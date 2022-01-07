Сехудо вызвался заменить Холлоуэя в поединке с Волкановски

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо выразил желание заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе Алексом Волкановски. Ранее стало известно, что Холлоуэй снялся с боя из-за травмы.



«Трипл Си спешит на помощь. Дана Уайт, у тебя есть мой номер», — написал в своём «твиттере» Генри Сехудо, прикрепив самодельный постер поединка с Волкановски.

Напомним, Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.