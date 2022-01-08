Гаджиев: не могу сказать, что менеджер Александра Емельяненко — неадекватный человек

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал ситуацию вокруг менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова. Напомним, ранее стало известно, что Бостанов задержан полицией по подозрению в изнасиловании и избиении.



«Сейчас не буду выгораживать Азамата, хвалить или ругать. Мы про это слишком мало знаем. Дыма без огня не бывает. Безусловно, ситуация имела место быть, может быть, только не в том виде, в котором она сейчас представлена. Но это уже не совсем важно. Сказать, что Азамат — неадекватный человек, я не могу. Но иногда адекватные люди совершают неадекватные поступки.



Мне с самим Азаматом нужно будет переговорить, не знаю только, когда представится такая возможность, чтобы иметь полную картину событий. Из того, что я прочитал, могу сказать, что это довольно специфическое правонарушение. Иногда бывает неоднозначная предыстория. Я сразу призываю строго не судить, но сейчас делать вид, что ничего не произошло, нахваливать или выгораживать друга я не буду, пока не буду иметь всю картину», — приводит слова Камила Гаджиева «Спорт-экспресс».

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