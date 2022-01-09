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Оливейра готов встретиться с другими чемпионами UFC – Волкановски и Усманом

Оливейра готов встретиться с другими чемпионами UFC – Волкановски и Усманом
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В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил турнир UFC 269. В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра защитил свой титул в противостоянии с Дастином Порье.

В подкасте MMA Fighting на португальском языке Оливейра рассказал о своих планах.

«Думаю, я бы мог сбросить вес до 145 фунтов. Если бы я мог сразу драться за пояс в этой весовой категории, я бы пошёл на снижение веса. Я также готов набрать вес до 170 фунтов, если смогу сразу драться за пояс, но в данный момент я думаю, что спуститься до 145 фунтов – более целесообразно.

Было бы потрясающе стать бразильцем, победившим в двух весовых категориях», – цитирует Оливейру MMA Fighting.

Александр Волкановски и Камару Усман ни разу не проигрывали в UFC. Волкановски одержал 10 побед, по Усман – 15.

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