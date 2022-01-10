«Отличная работа». Леннокс Льюиc отреагировал на тренировку 13-летней боксёрши из Украины

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис восхитился тренировкой 13-летней боксёрши из Украины Киры Макогоненко. Британец выложил видео тренировки девочки на своей странице и оставил следующий комментарий.
«Мэнни никогда не заставлял меня делать такое. Отличная работа», — написал Льюис. Очевидно, что здесь Леннокс имел ввиду своего тренера Эммануэля Стюарда.
Соответствующий пост доступен на странице Льюиса в «Инстаграме».
Напомним, видео с тренировками Киры Макогоненко на неделе привлекло внимание ведущих промоутерских компаний. Ролик с её работой в зале появился на страницах Top Rank и DAZN Boxing в социальных сетях. 13-летняя украинка является чемпионкой Европы. На данный момент на её счету 57 поединков, во всех она победила.
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