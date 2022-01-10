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Роналду Соуза дебютирует в боксе

Роналду Соуза дебютирует в боксе
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41-летний боец смешанных единоборств Роналду Жакаре Соуза скоро дебютирует в боксе.

«Я не мог перестать тренироваться. Я начал тренировки по боксу и получил предложение драться, которое мне понравилось.

Я пока не могу сказать название мероприятия. Что я могу сказать, так это то, что мой бой уже планируется. Несмотря на то, что я пришёл из джиу-джитсу, я всегда любил бокс, и если вы посмотрите мои бои в ММА, то заметите, что у меня всегда были сильные руки», – цитирует Соузу sherdog. com.

Летом боец объявил о завершении карьеры в MMA.

Напомним, что на турнире UFC 262 Соуза потерпел поражение от соотечественника Андре Муниза, уступив в первом раунде. Это был четвёртый проигранный бразильским спортсменом поединок подряд. До этого он проиграл нокаутом Кевину Холланду, а также уступил судейским решением Яну Блаховичу и Джеку Херманссону. Всего на его счету 26 побед и 10 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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