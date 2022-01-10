Бой Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом могут перенести на апрель

Менеджер Саят Абдрахманов, представляющий интересы временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал информацию о возможном переносе боя-реванша с Алджэмейном Стерлингом с 5 марта на 9 апреля.
«Официально бой Петра Яна на апрель не перенесён. Но такой вариант возможен, и он обсуждается», — приводит слова Абдрахманова бойцовский клуб «Архангел Михаил».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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