Пимблетт: Дариуш победит Махачева. Ислам не дрался ни с кем известным

Скандальный дебютант UFC, 27-летний британец Пэдди Пимблетт дал прогноз на предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и американцем Бенеилом Дариушем.
«Махачев не дрался ни с кем известным. Он дрался только с Хукером. Думаю, я бы тоже победил Хукера в первом раунде, он же обычный кикбоксер. Я бы повалил его и довёл дело до конца.
Не думаю, что Махачев сможет победить кого-то из пары Оливейра/Гэтжи. Кроме того, мне кажется, что даже Дариуш победит Ислама. Его очень недооценивают, он чертовски хорош», — приводит слова Пимблетта MMA News.
Напомним, бой между Махачевым и Дариушем состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.
В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Дариуш в последний раз дрался в мае 2021 года, победив Тони Фергюсона единогласным решением судей.
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