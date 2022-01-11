В 2022 году ACA проведёт 16 турниров с бонусным фондом в $ 1 миллион

Президент ACA Алексей Яценко рассказал о турнирах, которые организация планирует провести в этом году.

«В 2022 году мы проведём 16 турниров, общий бонусный фонд которых превысит миллион долларов. По итогам каждого события 50 тысяч долларов выплачивается за лучшее выступление, а также выплачиваются бонусы за яркие досрочные окончания боя техническим действием. Основной локацией турниров в 2022 году с учётом ограничительных последствий пандемии остаётся Россия, но мы планируем проведение определённого количества турниров и за рубежом», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

На первом в году турнире ACA 135 в Грозном 28 января пройдут сразу два чемпионских боя: чемпион ACA в среднем весе, россиянин Магомедрасул Гасанов будет защищать титул в бою с соотечественником Абдул-Рахманом Джанаевым. В со-главном бою вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе оспорят россияне Имран Букуев и Мурад Зейнулабидо.