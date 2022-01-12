Бой Масвидаля и Ковингтона возглавит турнир UFC 272

Бой американских бойцов Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона станет главным событием турнира UFC 272, который состоится 5 марта. Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на руководителя юридического отдела UFC Хантера Кэмпбелла.
Оба ещё не подписали контракты, но, по словам Кэмпбелла, договорённость о проведении нетитульного боя почти достигнута.
Напомним, в последнем бою Масвидаль встречался с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.
Ковингтон также в последнем бою сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.
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