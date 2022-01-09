Масвидаль — Ковингтону: тебе позвонят. Хотя бы не убегай в этот раз

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль выразил желание провести бой с соотечественником Колби Ковингтоном.



«Тебе позвонят, и, надеюсь, четвёртая попытка окажется удачной, чёртов ты трус. Не выходи сейчас из себя. Хотя бы не убегай в этот раз», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в последнем бою Масвидаль встречался с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.



Ковингтон также в последнем бою сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.