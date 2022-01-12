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Тарасов: я единственный, кто за это время победил Дацика

Тарасов: я единственный, кто за это время победил Дацика
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Блогер Артём Тарасов, увлекающийся смешанными единоборствами, ответил тем, кто говорит, будто он выбирает слабых соперников. В качестве аргументации своей точки зрения Тарасов привёл поединок со знаменитым российским бойцом Вячеславом Дациком.

«То чувство, когда мне говорят, что я выбираю себе слабых соперников! Помните, как я дрался с Дациком (после него ещё не было ни дня, чтоб руки не болели, пускай за счёт нарушения правил, но я единственный, кто его за это время выиграл). Емельяненко — легенда ММА. Скоро будет реванш, кстати! Так вот, это они позвонили и предложили бой. Я сразу согласился по любым правилам», — написал Тарасов в своём «инстаграме».

Напомним, поединок Тарасова и Дацика проходил в 2019 году в одном из закрытых столичных фитнес-клубов. Бой завершился в третьем раунде — Дацика дисквалифицировали за запрещённые приёмы после трёх раундов боя, якобы он начал бой раньше сигнала судьи.

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