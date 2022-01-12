«UFC не хочет, чтобы турнир возглавлял дутый чемпион». Пётр Ян ответил Стерлингу

Чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян ответил на одно из высказываний американца Алджэмейна Стерлинга, где тот заявил, что в UFC приняли решение перенести их бой именно из-за российского бойца.
«Жалкий лжец, отчаянно пытающийся хорошо выглядеть и контролировать ситуацию, но у тебя ничего не выйдет. Я привит и готов избить тебя где угодно — хоть завтра. UFC просто не хочет, чтобы турнир возглавлял дутый чемпион», — написал Ян в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что бой Яна и Стерлинга состоится в марте. Однако впоследствии стало известно, что поединок должен пройти на турнире UFC 273 и стать соглавным событием спортивного мероприятия. Соревнования запланированы на 9 апреля и должны состояться в Бруклине (США), однако место может измениться.
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