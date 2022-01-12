Исмаилов: победы Немкову над Андерсоном за единичку. А там и мне соточка вырисовывается

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов встретился с соотечественником Вадимом Немковым, пожелав ему удачи перед боем с американцем Кори Андерсоном. Соответствующее видео Магомед разместил в своём «инстаграме».



«Знаете этого тигра? Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков, очень скромный чемп. Немногословен, но это не главное, главное — язык жестов у него в бою очень активный. Давайте пожелаем ему победы в бою с Кори Андерсоном, за единичку. А там уж и мне соточка вырисовывается в рублях», — подписал видео Исмаилов.

Исмаилов пожелал удачи Немкову перед боем с Андерсоном:

Ранее президент Bellator Скотт Кокер рассказал, когда может состояться финал Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся Немков и Андерсон.