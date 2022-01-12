Исмаилов: победы Немкову над Андерсоном за единичку. А там и мне соточка вырисовывается
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов встретился с соотечественником Вадимом Немковым, пожелав ему удачи перед боем с американцем Кори Андерсоном. Соответствующее видео Магомед разместил в своём «инстаграме».
«Знаете этого тигра? Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков, очень скромный чемп. Немногословен, но это не главное, главное — язык жестов у него в бою очень активный. Давайте пожелаем ему победы в бою с Кори Андерсоном, за единичку. А там уж и мне соточка вырисовывается в рублях», — подписал видео Исмаилов.
Исмаилов пожелал удачи Немкову перед боем с Андерсоном:
Ранее президент Bellator Скотт Кокер рассказал, когда может состояться финал Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся Немков и Андерсон.
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