Александр Усик показал, как проводит время с дочкой. Фото
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав, как играет с дочкой в шахматы.
«Дочь победила», — подписал фотографию Усик.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
Ранее в употреблении стероидов Усика обвинил чемпион мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри.
Новость по темеФьюри обвинил Усика в употреблении стероидов
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