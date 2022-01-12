Александр Усик показал, как проводит время с дочкой. Фото

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав, как играет с дочкой в шахматы.



«Дочь победила», — подписал фотографию Усик.

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

Ранее в употреблении стероидов Усика обвинил чемпион мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри.