Усик: бокс — это холодное оружие, его нельзя использовать на улице

Украинский боксёр Александр Усик считает, что применение своих профессиональных навыков недопустимо при конфликтных ситуациях в реальной жизни.
«Бокс помогает останавливать себя на каких-то моментах, потому что я знаю, что тот человек, который передо мной, не выйдет победителем.
Он не выйдет победителем не потому, что я чемпион мира по боксу, а потому, что я знаю некие навыки. В первую очередь я буду с ним разговаривать, постараюсь решить это словами, правильно.
Но ни в коем случае нельзя использовать то оружие, которым ты владеешь. А бокс, по сути, это холодное оружие», — приводит слова Усика Sport24.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
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