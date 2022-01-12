Казахстанский боец Куат Хамитов раскрыл подробности своего задержания ОМОНом

33-летний казахстанский боец Куат Хамитов рассказал о подробностях своего задержания ОМОНом.

«И мы с ним договорились, что встречаемся в четыре часа в городе, в здании КНБ. Он сказал, что я не в розыске, никто меня не ищет. «Просто приедь, мы с тобой проведём беседу — полчаса, потом спокойно можешь ехать куда хочешь», — сказал он. Я зашёл домой после разговора, помылся, только собрался обедать и ехать на встречу, как тут ко мне врываются по непонятным причинам ОМОНовцы и спецназовцы без документов и объяснений. Без оснований задерживают и избивают меня. Отца моего побили автоматом. Забрали нас в ДВД, а как только мы туда приехали, никто ничего не предъявлял», — сказал Куат в своём «инстаграме».