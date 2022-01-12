Фьюри — Кличко: ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я

Чемпион мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри ответил Владимиру Кличко, который вступился за Александра Усика.
Напомним, Фьюри недавно обвинил Усика в употреблении стероидов.
«Жаль, что кто-то не может быть тобой. Теперь ты дедушка, ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я.
Мечтаю, чтобы Усик смог сделать что-то подобное с таким человеком, как я. Я специализируюсь на подобных ребятах», — написал Фьюри в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. Уже в третьем раунде Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом в нокдаун сенсационно дважды отправился и сам Тайсон. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу боя, который закономерно завершился его победой.
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