Фьюри — Кличко: ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я

Чемпион мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри ответил Владимиру Кличко, который вступился за Александра Усика.

Напомним, Фьюри недавно обвинил Усика в употреблении стероидов.

«Жаль, что кто-то не может быть тобой. Теперь ты дедушка, ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я.

Мечтаю, чтобы Усик смог сделать что-то подобное с таким человеком, как я. Я специализируюсь на подобных ребятах», — написал Фьюри в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. Уже в третьем раунде Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом в нокдаун сенсационно дважды отправился и сам Тайсон. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу боя, который закономерно завершился его победой.