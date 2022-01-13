На паб Конора Макгрегора в Дублине совершили нападение

Паб Конора Макгрегора в Дублине стоимостью 2 млн фунтов стерлингов подвергся нападению через несколько часов, после того как боец UFC побывал в заведении.

Свидетели сообщили полиции о двух мужчинах, которые приехали к пабу на скутерах. На месте происшествия были также оставлены зажигательные бомбы.

Возможно, нападавшие думали, что Макгрегор, который вчера вечером проводил в заведении дегустацию, находился в это время внутри бара. Стоит отметить, что никакого ущерба причинено не было, никто не пострадал.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

