Алексей Олейник: праздники прошли, вместо Деда Мороза — сотрудники USADA

44-летний российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о визите сотрудников антидопингового агентства США (USADA).



«Праздники прошли, вместо Деда Мороза — сотрудники USADA», — написал Олейник.

Фотографию можно посмотреть на странице Алексея Олейника в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что Олейник отказался от боя с представителем США Грегом Харди (7-4 MMA, 4-4 UFC). Поединок должен был состояться на турнире UFC 270, запланированном в ночь с 22 на 23 января. Сообщалось, что в промоушене уже нашли замену россиянину – бойцом, который выступит вместо Алексея должен стать 26-летний молдавско-украинский боец Сергей Спивак (13-3 MMA, 4-3 UFC).