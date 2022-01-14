Алджэмейн Стерлинг показал фото с возлюбленной

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав фотографию со своей девушкой.



«Вечер свиданий», — подписал фото Стерлинг.

Посмотреть фото можно на официальной странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».

Следующий бой Стерлинг проведёт с россиянином Петром Яном. Их поединок должен состояться на турнире UFC 273 и стать соглавным событием спортивного мероприятия. Соревнования запланированы на 9 апреля и должны пройти в Бруклине (США), однако место может измениться.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке с Алджэмейном, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде Пётр нанёс удар коленом в голову лежачего Стерлинга, что запрещено правилами.

Ранее Стерлинг ответил на вопрос, собирается ли касаться перчатками с Яном перед их боем.