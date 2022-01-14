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Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА, которая позволит добиваться успеха в боях

Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА, которая позволит добиваться успеха в боях
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новое видео в своём «инстаграме», рассказав об одном из ключевых факторов в достижении успеха в ММА.

«Не ленись использовать все части тела. Здоровый — это когда ты всё используешь. Даже если ты маленький», — сказал Тактаров.

«Использовать все части тела в каждом приёме», — добавил текст в качестве описания видео Олег.

Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА:

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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