Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА, которая позволит добиваться успеха в боях

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новое видео в своём «инстаграме», рассказав об одном из ключевых факторов в достижении успеха в ММА.
«Не ленись использовать все части тела. Здоровый — это когда ты всё используешь. Даже если ты маленький», — сказал Тактаров.
«Использовать все части тела в каждом приёме», — добавил текст в качестве описания видео Олег.
Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА:
Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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