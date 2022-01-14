Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА, которая позволит добиваться успеха в боях

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новое видео в своём «инстаграме», рассказав об одном из ключевых факторов в достижении успеха в ММА.



«Не ленись использовать все части тела. Здоровый — это когда ты всё используешь. Даже если ты маленький», — сказал Тактаров.



«Использовать все части тела в каждом приёме», — добавил текст в качестве описания видео Олег.

Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА:

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.