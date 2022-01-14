Биспинг — о Ковингтоне: дайте грёбаный «Оскар» этому парню

Бывший боец смешанных единоборств Майкл Биспинг высказался об образе бойца Колби Ковингтона. По словам Биспинга, Ковингтон отлично играет свою роль «плохого парня».



«Он просто продаёт бои. Он наделяет себя характером. И, возможно, это правда. Если это так, если он играет, то дайте этому парню грёбаный «Оскар», потому что он умудряется играть всегда.



Все эти вещи, как, например, преследование бывшей жены Хорхе Масвидаля, то, как он называл его плохим отцом и тому подобное. В любое время, когда два парня знакомы друг с другом, когда они живут друг с другом так, как жили, они знают много личного друг о друге, именно тогда соперничество может стать действительно серьёзным и перейти в настоящую ненависть», — приводит слова Биспинга BJPenn.