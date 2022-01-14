Андрей Орловский проведёт бой с Джаредом Вандераа 13 февраля на турнире UFC 271

Белорусский боец UFC Андрей Орловский, выступающий в тяжёлой весовой категории, вернётся в октагон 13 февраля 2022 года на турнире UFC 271 в Хьюстоне. Соперником Орловского станет американский спортсмен Джаред Вандераа.



Андрей Орловский провёл 54 поединка в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, одержав в них 32 победы и потерпев 20 поражений. Ещё два боя были признаны несостоявшимися.



Напомним, в октябре Орловский праздновал победу в бою с Карлосом Фелипе. Ветеран из Беларуси одержал уже 21-ю победу в карьере в UFC. По количеству побед в промоушене он вышел на чистое четвёртое место и превзошёл множество звёзд.



Что касается Вандераа, то на его счету 17 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед и потерпел шесть поражений.