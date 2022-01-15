Названа причина, по которой Олейник снялся с боя с Харди на UFC 270
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44-летний российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе UFC, не сможет принимать участия в поединках в течение месяца по медицинским показаниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду российского спортсмена.
Недавно сообщалось, что Алексей отказался от боя с представителем США Грегом Харди на турнире UFC 270, запланированном в ночь с 22 на 23 января мск.
«Алексея отстранили на месяц после ДТП. Сам он хотел выйти на бой, однако врачи были против», — сообщили в команде Алексея.
В качестве замены для Олейника был выбран 26-летний молдавско-украинский боец Сергей Спивак.
Бой Спивака и Харди, однако, не состоится. Ранее стало известно, что Грег снялся с предстоящего поединка из-за травмы пальца.
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