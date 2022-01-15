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Полный кард UFC Вегас 46 с главным поединком Келвин Каттар — Гига Чикадзе

Полный кард UFC Вегас 46 с главным поединком Келвин Каттар — Гига Чикадзе
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В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 46, главным событием которого станет титульный бой между Келвином Каттаром и Гигой Чикадзе.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Вегас 46

Основной кард

Келвин Каттар (№ 5) — Гига Чикадзе (№ 8) — полулёгкий вес
Джейк Коллье — Чейз Шерман — тяжёлый вес
Рожерио Бонторин — Брэндон Ройвал (№ 5) — наилегчайший вес
Кэтлин Чукагян (№ 2) — Дженнифер Майя (№ 4) — женский наилегчайший вес
Вячеслав Борщёв — Дакота Буш — лёгкий вес
Билл Алджео — Йоандерсон Брито — полулёгкий вес.

Предварительный кард

Джозеф Холмс — Джейми Пикетт — средний вес
Рамиз Брахимай — Курт Макджи — полусредний вес
Кевин Крум — Брайан Келлехер — полулёгкий вес
Ти Джей Браун — Чарльз Роса — лёгкий вес.

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