Чикадзе: когда я с кем-то дерусь, нет никакого уважения
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе поделился мнением о предстоящем поединке с Келвином Каттаром. Бой Чикадзе и Каттара состоится в ночь с 15 на 16 января 2022 года.
«Если бы я не дрался с Каттаром, то сказал бы ему, как сильно его уважаю. Но когда я с кем-то дерусь, нет никакого уважения. Нет ничего. Я выхожу в октагон, чтобы убить своего соперника. Я здесь не для того, чтобы заводить дружбу. Я в UFC долгое время и хочу получить свой титульный бой и всё то, чего заслуживаю.
Это будет самый тяжёлый бой, который я когда-либо проводил. Знаю, насколько Каттар крутой боец — я следил за ним ещё до его перехода в UFC. У него отличная техника для смешанных единоборств», — приводит слова Чикадзе MMAFighting.
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