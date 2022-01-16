Названы имена бойцов, получивших бонусы за участие в турнире UFC Vegas 46
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Стали известны имена бойцов, получивших бонусы за лучший бой и лучшее выступление на турнире UFC Vegas 46, проходившем в ночь с 15 на 16 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ими стали 4 участника соревнований. Каждый из них получил денежное вознаграждение в размере $ 50 тыс. Имена бойцов сообщила пресс-служба UFC в «твиттере» организации.
Бонус за лучший бой вечера достался американцу Келвину Каттару и его сопернику Гиге Чикадзе (победу в этом противостоянии единогласным решением праздновал представитель США).
Бонусы за лучшее выступление вечера были вручены ещё двум бойцам: россиянину Вячеславу Борщёву, дебютировавшему в UFC (одолел американца Дакоту Буша) и представителю США Джейку Кольеру (удушающим приёмом победил Чейза Шермана).
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