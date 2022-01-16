Волкановски обратился к Каттару после его победы в бою с Чикадзе

Австралийский боец UFC Александр Волкановски отреагировал на победу, которую одержал американец Келвин Каттар в поединке с представителем Грузии Гигой Чикадзе. Противостояние проходило на турнире UFC Vegas 46 и было главным событием спортивного шоу.



«Теперь ты знаешь! Мои поздравления», — написал Волкановски на своей странице в «Твиттере».



Каттар одержал победу единогласным решением судей. Для него она стала уже 23-й в карьере, Чикадзе потерпел третье поражение.



В соглавном поединке американский боец Джейк Кольер победил соотечественника Чейза Шермана удушающим приёмом. А россиянин Вячеслав Борщёв, дебютировавший в американском промоушене, праздновал победу в поединке с Дакотой Бушем техническим нокаутом.

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