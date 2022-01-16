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Смит выразил желание провести бой с Бетербиевым и Альваресом

Смит выразил желание провести бой с Бетербиевым и Альваресом
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, американец Джо Смит, защитивший титул, одолев нокаутом в девятом раунде своего соотечественника Стивена Джеффрарда, выразил желание сразиться с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Артур Бетербиев — это тот, кто мне нужен. Я хочу вернуться в спортзал, чтобы больше попрактиковаться. Как я всегда говорюил, я выхожу в ринг и с каждым разом становлюсь всё лучше и лучше. Верю, что в следующий раз, когда вы меня увидите, я буду готов к любому сопернику.

Если Канело хочет перейти в полутяжёлый вес и сразиться со мной, я к этому готов. Это тот бой, которого я хочу. Думаю, все бы желали увидеть этот поединок. Было бы здовово», — приводит слова Смита boxingnews24.

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