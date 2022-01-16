Магомед Исмаилов: скоро в клетку зайдёт совершенно новый зверь

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма».



«Скоро в клетку зайдёт совершенно новый зверь», — написал Исмаилов.

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.



Следующий бой Магомед должен провести с Александром Шлеменко. Поединок должен состояться летом в рамках турнира RCC.