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Магомед Исмаилов: скоро в клетку зайдёт совершенно новый зверь

Магомед Исмаилов: скоро в клетку зайдёт совершенно новый зверь
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма».

«Скоро в клетку зайдёт совершенно новый зверь», — написал Исмаилов.

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Следующий бой Магомед должен провести с Александром Шлеменко. Поединок должен состояться летом в рамках турнира RCC.

Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул
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