Джейк Пол: ничего уникального — Нганну недоплачивают, как и любому другому бойцу UFC

Американский блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, отреагировал на слова известного обозревателя и эксперта Бретта Окамото, сказанные им по поводу недовольства франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну своим контрактом с UFC.

«Ситуация с контрактом Фрэнсиса Нганну действительна крайне уникальна в контексте его предстоящей защиты титула на следующей неделе в бою с Сирилем Ганом. Посмотрите внимательно, что он говорил по этому поводу. За этим фантастическим главным событием скрывается большая история», — писал Окамото в своём «твиттере».

«Бретт, в этом нет ничего уникального и суперредкого. Ему недоплачивают, как и любому другому бойцу UFC. Давай разбираться в этом вместе», — ответил Пол.