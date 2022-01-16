Джейк Пол: ничего уникального — Нганну недоплачивают, как и любому другому бойцу UFC
Поделиться
Американский блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, отреагировал на слова известного обозревателя и эксперта Бретта Окамото, сказанные им по поводу недовольства франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну своим контрактом с UFC.
«Ситуация с контрактом Фрэнсиса Нганну действительна крайне уникальна в контексте его предстоящей защиты титула на следующей неделе в бою с Сирилем Ганом. Посмотрите внимательно, что он говорил по этому поводу. За этим фантастическим главным событием скрывается большая история», — писал Окамото в своём «твиттере».
«Бретт, в этом нет ничего уникального и суперредкого. Ему недоплачивают, как и любому другому бойцу UFC. Давай разбираться в этом вместе», — ответил Пол.
Комментарии
- 16 января 2022
-
15:13
-
14:16
-
14:00
-
13:16
-
13:07
-
12:23
-
12:09
-
11:27
-
11:16
-
10:37
-
10:28
-
09:52
-
09:40
-
09:26
-
09:14
-
08:09
-
07:53
-
06:15
-
05:58
-
04:02
-
01:03
- 15 января 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:45
-
20:54
-
19:50
-
18:50
-
17:53
-
16:59
-
16:36
-
15:41
-
15:07
-
14:18
-
13:14
-
13:01
Партнерский контент